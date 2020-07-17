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Kurban bıçakları bilemeye başlandı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurbanlık kesecek olan vatandaşlar, bıçaklarını bilemeye başladı.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adıyamanlı vatandaşlar, kurban bayramında kurbanlıklarını kesecekleri bıçak ve satırlarını bıçak bileyicilerine getirerek burada çok cüzi bir miktarda biletiyor.


Bazı vatandaşlar, daha önceden almış oldukları bıçakları biletirken bazı vatandaşlar ise, kurban kesimi için yeni bıçak alıyor. Yeni bıçaklar 15 TL ile 250 TL arasında bulunan fiyatlarla satılırken satırlar ise 25 TL ile 120 TL arasında satışa sunuluyor. Bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar ise bıçaklarını 3 TL'den biletirken satırlarını da 6 TL'ye bilete biliyor.

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