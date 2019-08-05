İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurbanlık satıcıları sahte para konusunda uyarıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte para konusunda kurbanlık hayvan satıcıların uyardı.


Kurbanlık hayvan satıcılarını tek tek sahte para konusunda uyaran Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyarı öncesi kurban satıcıları ile pazarlık yapan polis ekipleri aldıkları kurban karşılığında sahte para verdi. Paranın sahte olduğunu anlayan kurban satıcılarını polis ekipleri tebrik etti. Polis ekipleri sahte parayı anlama hakkında bilgiler verdi. Polis ekipleri, bayramlarda ve bayram öncesi dolandırıcıların piyasaya sürmek istediği sahte paralarla karşı karşıya gelindiği esnada zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattına bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara bilgi içerikli broşürler dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.