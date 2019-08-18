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Kursiyerler ‘Siber Zorbalık' konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlere ’Siber Zorbalık’ konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlere 'Siber Zorbalık' konusunda eğitim programı gerçekleştirildi.


Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi'nde (TOGEM) bulunan kurslara katılan kursiyerlere yönelik seminerler tüm hızıyla devam ediyor. Kursiyerlere yönelik son olarak Siber Zorbalık konulu bir seminer verildi.


Adıyaman Belediyesi TOGEM Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminer Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından verildi.


Seminer kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.

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