Kursiyerlere aile semineri

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlere yönelik seminerler devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Gençlik Merkezlerinde bulunan kurslara katılan kursiyerlere son olarak ‘Aile İçi Eğitim' konulu seminer düzenledi.

Adıyaman Belediyesi'nin Siteler Mahallesi'ndeki Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seminer, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müftülüğü görevlileri tarafından verilen ‘Aile İçi Eğitim' seminerine katılan kursiyerler, yetkililere ve eğitmenlere teşekkür etti.