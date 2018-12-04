Kurt keçilere saldırdı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kurdun saldırdığı 7 keçi telef oldu.

Olay, Gerger'in Çamiçi köyüne bağlı Şengil (Mırtan) mezrasında meydana geldi. İbrahim Gürbüz'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne saldıran kurt 7 keçiyi telef etti. Çobanın sürüyü dağlık alanda bıraktığı ve kendisinin sürüden uzak olduğu esnada saldıran kurt 7 keçiyi telef etti.

Çobanın sürünün yanına gelmesi ile kurt sürüden uzaklaştı. Olayda 7 keçi telef olurken 2 keçinin ise yaralandığı öğrenildi.