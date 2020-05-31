İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtarılan kedisi için sevinç gözyaşları döktü

Adıyaman’da, bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken kediyi beslen kız sevinç gözyaşları döktü.

Adıyaman'da, bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken kediyi beslen kız sevinç gözyaşları döktü.


Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2410 Sokak içerisinde bulunan bir ikametin havalandırma boşluğuna kedi düştü. Kediyi fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi düştüğü havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Binada ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen 14 yaşlarındaki bir kız çocuğun ise kedinin kurtarılmasına sevinerek sevinç gözyaşları döktü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.