Kurtarılan kedisi için sevinç gözyaşları döktü

Adıyaman'da, bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken kediyi beslen kız sevinç gözyaşları döktü.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2410 Sokak içerisinde bulunan bir ikametin havalandırma boşluğuna kedi düştü. Kediyi fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi düştüğü havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Binada ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen 14 yaşlarındaki bir kız çocuğun ise kedinin kurtarılmasına sevinerek sevinç gözyaşları döktü.