İhlas Haber Ajansı

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Kurtlar sürüye saldırdı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurtlar keçi sürüsüne saldırdı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurtlar keçi sürüsüne saldırdı. Olayla, 7 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı, 3 keçi ise hala bulunamadı.


Gölbaşı ilçesine bağlı Hacılar köyünde Muhtar Özcan Kuzpınarı'na ait keçi sürüsüne kurtlar saldırdı. Çobanın dağdan sürüyü köye götürdüğü esnada gerçekleşen kurt saldırısında 7 keçi telef oldu. Saldırıda 5 keçi yaralanırken, 3 keçi ise kayboldu.


Köylüler ile birlikte kayıp olan keçileri arayan Muhtar Özcan Kuzpınarı, kurt saldırılarına karşı çobanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

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