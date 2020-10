Kuru incir hırsızları tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuru incir çalan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Çobanlık Mahallesi Küme Evleri mevkiinde yaklaşık 1 ton adet incir gece saatlerinde çalındı. Çalınan incirlerin bulunması ve hırsızların yakalanması için Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Polis ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda çalıntı incirleri satmaya çalışan A.E. (20), B.Y. (22), isimli her iki şahsı yakaladı. Yakalanan ve emniyete götürülen şahıslar burada sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Kahta Adliyesine sevk edildi. Şahıslar burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.