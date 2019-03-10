Kuşaklama Kanalı Projesi Adıyaman'ı selden koruyacak

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç'ın seçim vaatleri arasında bulunan ‘Kuşaklama Kanalı Projesi' ile Adıyaman sel sularından korunacak.

Kış aylarında sel sularıyla boğuşan Adıyaman'ı bu görüntüden kurtaracak kuşaklama kanalı geliyor. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, kentin Kuzey-Batı bölgesine yapılacak olan Kuşaklama Projesiyle, Adıyaman'ı büyük bir sorundan kurtaracak.

Kış aşlarında kentin Kuzey bölgesinden gelen sel sularına maruz kalan Adıyaman'da artık eski görüntülerin ortaya çıkmasının önüne geçilecek.

Projenin hazır olduğunu kaydeden Süleyman Kılınç, “Şehrimizi yağmur suyu birikintilerinden ve sellerden koruyacak Kuşaklama Kanalı yapacağız. Narlıkuyu konutlarının bulunduğu bölgeden Eğri Çayı'na kadar Kuzey-Batı Kuşaklama Kanalı Projemiz hazır. Yapmayı planladığımız kanal yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda, 2 metre derinliğinde, 5 metre taban, 12 metre üst genişliği olacak. 18. Madde uygulaması yapıldıktan sonra inşaat ihalesine çıkacağız. Bu projeyle birlikte Kuzey- Doğu Kuşaklama Kanalı projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

Kuşaklama Kanalı boyunca ağaçlandırma yapılacağını kaydeden Kılınç, yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak vatandaşların gezebileceği güzel bir alan oluşturacaklarını söyledi.