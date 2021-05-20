Kuşaklama kanalında ilk kepçe vuruldu

Adıyaman'da her yağışta etkili olan sel sularının şehirde hayatı felç etmesini önlemek ve şehre yeni sosyal donatılar kazandırmak amacıyla kuzey kuşaklama kanalının temeli atılmaya başlandı.

İhalesi DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan proje hakkında kısa bir bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman için oldukça önemli olan ve 3 bin 500 metre uzunluğunda yapılması planlanan kuzey kuşaklama kanalının tamamlanması ile birçok mahallenin sel tehlikesinden kurtulacağını dile getirdi.

Başkan Kılınç ayrıca, projenin içerisinde 3 bin 500 metre trapez kanalın yanı sıra, 500 metre taş duvar, 6 adet menfez ve korkuluklarında olacağını da belirtti. Kuzey kuşaklama kanalı ile birlikte şehrin hem sel baskınlarından kurtulacağını hem de yeni sosyal donatı alanlarına kavuşacağını vurgulayan Başkan Kılınç, “Proje ile birlikte bölgede bulunan imarlı arsalarda yeni konut alanları, sosyal donatı alanları, kamu ortak alanları, yeşil alanlar, eğitim ve sağlık tesisleri ile kamu hizmet binaları gibi sosyal ve teknik altyapı alanları da oluşturulacak. Böylelikle şehrimizin kuzey kısmı bir cazibe merkezi haline gelmiş olacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.