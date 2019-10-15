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Kuşaklama kanalının ihalesi yapılıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, seçim öncesi sözünü verdikleri Kuzey Kuşaklama Kanalı Projesi’nin ihalesinin 22 Kasım 2019 Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, seçim öncesi sözünü verdikleri Kuzey Kuşaklama Kanalı Projesi'nin ihalesinin 22 Kasım 2019 Cuma günü yapılacağını açıkladı.


Projeyi hayata geçirebilmek için daha önce AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurlu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduklarını da söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.


İhalesi yapılacak olan proje hakkında da kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman için oldukça önemli olan ve 3 bin 500 metre uzunluğunda yapılması planlanan Kuzey Kuşaklama Kanalının tamamlanması ile birçok mahallenin sel tehlikesinden kurtulacağını dile getirdi. Başkan Kılınç ayrıca, projenin içerisinde 3 bin 500 metre trapez kanalın yanı sıra, 500 metre taş duvar, 6 adet menfez ve korkulukların olacağını belirtti.

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