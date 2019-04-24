Kuşaklama kanalıyla sel tehdidi ortadan kalkacak

Süleyman Kılınç, her yağışta şehir merkezinde hayatı felç eden sel sularının yoğun yerleşim alanlarına ulaşmadan bertaraf edilmesi için seçim öncesi verdiği Kuzey Kuşaklama Kanalı Projesi sözü için ilk adımı attı.

Adıyaman'da her yağışta etkili olan sel sularının şehirde hayatı felç etmesini önlemek için seçim öncesi vaatlerde bulunan Süleyman Kılınç, bu önemli projeyi kısa süre içerisinde hayata geçirmek için Devlet Su İşleri Bölge ve Adıyaman Şube Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi.

DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven, DSİ Adıyaman Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken ile gerçekleştirilen toplantı hakkında bilgi veren Süleyman Kılınç, 3 bin 500 metre uzunluğunda olacak olan Kuzey Kuşaklama Kanalının tamamlanması ile Yeni Mahalle ve Karapınar başta olmak üzere birçok mahallenin sel tehlikesinden kurtulacağını dile getirdi.

Başkan Kılınç, “İhalesi DSİ tarafından yapılacak olan Kuzey Kuşaklama Kanalı projesinin etrafındaki peyzaj düzenlemesi belediyemiz tarafından yapılacak. 7 tersip bendi, 2 bin 300 metre trapez kanalı ile 20 bin metrekarelik suni göl yapılacak olan projenin bu yılın sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu projenin hemen ardından da, Eğriçay alanında yapılamasını planladığımız Millet Bahçesi projesine başlayacağız” diye konuştu.