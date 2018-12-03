Kutlu ve eşi engelli Sena'nın mutluluğuna ortak oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu, doğuştan engelli olan 22 yaşındaki Sena Tırpan'ın isteğini kırmayarak geçtiğimiz günlerde kızlarına özel damatsız düğün töreni yaparak, çocuklarını mutlu eden Tırpan ailesini ziyaret etti.

Baba Mehmet ve Anne Müzeyyen Tırpan ile çocuklarını evinde ziyaret eden Başkan Kutlu ve eşi, ailenin mutluluklarına ortak oldu. Düzenlenen düğün töreninden dolayı çocuklarını sevindiren aile bireylerini tebrik eden Kutlu çifti, Sena Tırpan'la da yakından ilgilendi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren baba Mehmet Tırpan ise, Kutlu ve eşi Fulya Kutlu'ya teşekkür etti.