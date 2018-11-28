Kütüphanede ‘İslam Ahlakı' konulu eğitim

Adıyaman Müftülü tarafından İl Halk Kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ‘İslam Ahlakı' ile ilgili sunum yapıldı.

Adıyaman Müftülü Vaizesi Hicran Kılıç tarafından, kütüphanede görseller eşliğinde İslam Ahlakı konusunda sunum gerçekleştirdi. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karabulut'un da katıldığı eğitimde öğrencilere toplumda ahlaki çöküşe dikkat çekildi.

Vaize Hicran Kılıç, İslam Ahlakının yanı sıra etik ilkeler ve güzel ahlaklı insanlardan bahsetti.

Kütüphane Müdürü Filiz Karabulut, Vaize Hicran Kılıç'ın çok faydalı bir sunum yaptığını belirterek, kendisine teşekkür etti.