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Kuyumcudan 50 bin dolar çalan şahıs yakalandı

Adıyaman’da bir kuyumcudan 360 dolar satın aldığı sırada kasanın yanında bulunan 50 bin doları çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da bir kuyumcudan 360 dolar satın aldığı sırada kasanın yanında bulunan 50 bin doları çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, N.A. isimli şahıs önceki gün kent merkezinde bulunan bir kuyumcuya girerek, kuyumcuya 2 bin 500 TL verip 360 dolar almak istediğini söyledi. Kuyumcu Türk lirasını alıp kasadan dolar vermek isterken N.A., tezgahın üzerinde para sayma makinasının yanında bulunan 50 bin doları (yaklaşık 350 bin TL) alarak tişörtünün altındaki kemere sıkıştırdı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, şahıs satın aldığı 360 dolar ve el çabukluğu ile aldığı 50 bin dolar ile iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarını inceledikten sonra 50 bin doların çalındığını fark eden kuyumcu, polise bilgi vererek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda N.A., çalmış olduğu 50 bin dolar ile birlikte kent merkezinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan N.A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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