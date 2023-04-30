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Kuyumcuya sahte altın satan şahıslardan 2'si yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kuyumcuya sahte altın satan 3 şahıstan 2’si yakalanarak gözaltın alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuyumcuya sahte altın satan 3 şahıstan 2'si yakalanarak gözaltın alındı.


Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Adıyaman'ın Besni ilçesine gelen Z.D., B.D. ve M.D., isimli şahıslar burada bulunan bir kuyumcuya sahte cumhuriyet altını satarak kuyumcudan uzaklaştı. Bir süre sonra altının sahte olduğunu anlayan kuyumcu esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri şahıslardan B.D., ve M.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken Z.D., isimli şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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