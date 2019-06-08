Kuyuya düşen inek güçlükle kurtarıldı

Adıyaman'da tarla ortasında bulunan sulama kuyusuna düşen inek, itfaiye ve AFAD'ın ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Bağdere köyünde meydana geldi. Sadi Çalış'a ait inek tarlada otlarken su içmek için kuyuya yaklaştığında tarla ortasında bulunan sulama kuyusuna düştü. İneği tarlada göremeyen sahibi, kuyunun yanına geldiğinde ineği suyun içinde gördü. İneği köylülerin yardımıyla çıkartmak isteyen Sadi Çalış, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine giderek, ineği düştüğü kuyudan kurtarmak istedi. Olay yerine ayrıca AFAD ekipleri geldi. Halatı ineğe bağlayan ekipler ineği kuyudan çıkartmak istedi ancak ilk etapta bunda başarılı olamadı. Daha sonra tekrar deneyen itfaiye ve AFAD ekipleri ineği araç yardımıyla sudan çıkartmayı başardı. Güçlükle kurtarılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.