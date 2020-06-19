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Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Karaağaç köyünde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karaağaç köyünde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Köyünde Mustafa Öztürk'e ait olan keçi, tarla içerisinde bulunan kuyuya düştü. Keçinin kaybolduğunu fark eden Mustafa Öztürk hemen aramaya başladı ve keçinin kuyuya düştüğünü fark etti. Kendi imkanları ile keçiyi çıkaramayacağını anlayan Öztürk, Besni itfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri halat yardımı ile kuyuya girerek keçiyi çıkararak sahibine teslim etti.

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