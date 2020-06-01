İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı

Adıyaman’da mahsur kaldığı kuyuya sarkıtılan bez brandaya tutunan kedi, tırmanarak kuyudan çıkmayı başardı.

Adıyaman'da mahsur kaldığı kuyuya sarkıtılan bez brandaya tutunan kedi, tırmanarak kuyudan çıkmayı başardı. Kedinin kurtulmasını sağlayan çiftçinin sevinci görülmeye değerdi.


Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Tütenocak (Bersomik) köyünde meydana geldi. Bahçeye kazılan yaklaşık 3 metrelik su kuyusuna kedi düştü. Bahçeye gelen Hasan ve Fatma Mamaş çifti kediyi görünce onu kurtarmak istedi. Ne yapacaklarına karar veremeyen çift, daha sonra çareyi bez brandayı kuyuya sarkıtmakta buldu. Bez parçasını kuyuya sarkıtan çift, dakikalarca kedinin beze tutunmasını bekledi. Fatma Mamaş, bir süre sonra bez brandaya tutunan kediyi brandayla birlikte yukarı çekti. Kedi tırmanarak kuyudan kurtuldu. Kedinin kurtulduğunu gören Hasan Mamaş, sevinç çığlıkları attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.