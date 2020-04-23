İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzenler 23 Nisan'ı evin terasında kutladı

Adıyaman’da bir grup çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evin terasında şiirler okuyup oyun oynayarak kutladı.

Adıyaman'da bir grup çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evin terasında şiirler okuyup oyun oynayarak kutladı.


Kutlama ve etkinliklerin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanıyor. Adıyaman'da 3 kuzen ve aynı binada bulunan 2 çocuk, çatıda 23 Nisan etkinliği düzenledi. Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Akan'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte kuzenleri Ela Akın, Esma Akın ve binadaki arkadaşları Ecrin Koğa ile Cem Koğa saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Ecrin Koray ‘Bayrak' şiirini okudu. Daha sonra çocuklar hep birlikte ‘Erik Dalı' şarkısını söyleyerek oyunlar oynadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.