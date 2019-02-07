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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinden Adıyaman istikametine gelmekte olan A.B., idaresindeki 47 AH 371 plakalı otomobilin lastiği, Adıyaman- Kahta Karayolu Kömür Beldesi yol ayrımı yakınlarında patladı. Patlayan lastik nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü A.B., ile otomobilde bulunan C.Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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