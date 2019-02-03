İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastiği patlayan sürücünün yardımına jandarma ve köy korucuları koştu

Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda aracının lastiği patlayan sürücünün yardımına jandarma ekipleri ile köy korucuları yetişti.


Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında aracının sağ ön lastiği patlayan bir sürücü yolda kalınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Lastiği patladığı için yolda kalan sürücü jandarma ekiplerine aracında yedek lastik olduğunu lastiği değişemediğini belirterek lastik tamir ustası numarası istedi. Gece geç saatlerinde açık lastik ustası bulunamayınca jandarma ekipleri, köy korucuları ile birlikte sürücünün yanına gitti. Jandarma ekipleri ile köy korucuları yol güvenliği alarak yolda kalan araçta bulunan yedek lastiği çıkarıp burada aracın lastiğini değişti. Aracının lastiğinin değiştirilmesine oldukça sevinen sürücü jandarma ve köy korucuları ile tek tek tokalaşarak yardımlarından dolayı teşekkür etti. Sürücü, daha sonra yoluna kaldığı yerden devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.