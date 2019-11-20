‘Lena, Leyla ve Diğerleri' yoğun ilgi gördü

Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Lina, Leyla ve Diğerleri' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kültür ve sosyal faaliyetlere büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Lina, Leyla ve Diğerleri' isimli oyunu, Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturdu. Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen ‘Lina, Leyla ve Diğerleri' adlı oyun yoğun ilgi gördü. Zehra İpşiroğlu'nun yazdığı, Ayşen İnci'nin yönettiği ‘Lena, Leyla ve Diğerleri' adlı oyunu ilgiyle izleyen Adıyamanlı tiyatro severler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Oyun sonunda sahneye çıkan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, oyuncuya teşekkür edip çiçek verdi.