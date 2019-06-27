LGS birincileri altınla ödüllendirildi

Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Adıyaman'da ki 11 öğrenci altın ile ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan LGS'de Adıyaman'da 11 ortaokul öğrencisi 500 tam puan alarak birinciler arasında yer aldı. Tam puan olan öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, okul müdürleri ve veliler ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda öğrencileri misafir eden Vali Aykut Pekmez, öğrencileri tebrik ederek, altın ile ödüllendirdi.

Burada açıklamada bulunan Vali Aykut Pekmez, hayatın sınavdan ibaret olmadığını, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetişmesinin önemine işaret ederek, “Uzun bir sınav maratonundan başarı ile çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum. Hem öğretmenlerimize hem de velilerimize öğrencilerimizin bu başarılarında ki katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerde bu öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi sadece sınavlarında başarılı olmasıyla değerlendirmemiz çok doğru değil. Bizim için önemli olan hem sınavda başarılı olan hem de eğitim kalitesi yüksek bir sistemdir. Çocuklarımızın sınavlarda başarılı olmasıyla birlikte kitap okuyan, sporla uğraşan, sanatla uğraşan çocuklarımızın olmasıdır. En önemlisi milli, manevi ve ahlaki değerlerimize sahip, geleneklerimizi göreneklerimizi yaşatan, içinde bayrak ve vatan sevgisi olan bir nesil olmasıdır. Öğrencilerimize en büyük tavsiyem sevdiğiniz mesleği seçmeleridir. Yaptığınız mesleği en iyi şekilde yapmanın gayretinde olun. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise öğrencilere başarılar dileyerek, “Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi yürekten kutluyorum. Türkiye'de 500'ün üzerinde öğrencimiz soruların tamamını yapan öğrencimiz var. Bunlardan 11'ini Adıyaman'da ki öğrencilerimiz oluşturuyor. Bu başarı öğretmenlerimizin ve velilerimizin başarısıdır. Bundan sonra ki yaşamlarında da öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da LGS'de Şehit Akif Güleş İmakm Hatip Ortaokulu'ndan Enes Reşber, Gölbaşı Şehit Ahmet Demir Ortaokulu'ndan Özlem Şahin, Simya Ortaokulu'ndan Muhammet Levent Bakır, TOBB Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu'ndan Samet Arduç ve Enes Barış Dolaş, Şehit Cem Özgül Ortaokulu'ndan Asude Zülal Kaya, TPAO Ortaokulu'ndan Mehmet Çakmak, Sena Nur Keleş, Nurullah Osman Okutan, Gölbaşı Şehit Ümit Özet Ortaokulu'ndan Beran Mutluay, Birey Ortaokulu'ndan Buğra Dinçel tam puan aldı.