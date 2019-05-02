“Lider Çocuk Tarım Kampı” büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

sınıf öğrencilerine ‘Hayatın Merkezinde Tarım, Tarımın Merkezinde Çocuk' sloganıyla “Lider Çocuk Tarım Kampı” Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenirliliği konuları hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen “Lider Çocuk Tarım Kampı” bu yıl ‘Sıfır Atık' olarak teması belirlendi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesi konularında eğitimler verildi.

Üç gün süren kampa Borsa İstanbul İlköğretim Okulu 4-D sınıfı öğrencileri katıldı.

Kamp öncesinde İl Müdürü Adil Alan, KTV Şube Müdürü Mustafa Terzi ve Ziraat Yüksek Mühendisi Kaffar Tuncer çocuklarla bir araya geldi.

Kamp programı boyunca müdürlüğün faaliyetleri tanıtıldı. Badem bahçeleri ve fidan üretim alanına geziler düzenlendi. Üniversitenin Kaliforniya solucanı ile toprak elde dilen saha incelenerek, güneş enerji sistemleri (GES) ile elektrik enerji üreten saha gezildi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezinde araba Lastiği boyama, çöp kovası boyama ve kalıplarla eğlenceli süs oyuncakları elde etme ve trafik parkına gidildi.

Daha sonra öğrenciler Sahabe Safvan bin Muattal Hazretlerinin bulunduğu bölgeye fidan dikti.