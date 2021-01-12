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Lise Caddesindeki çalışmalar sürüyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından otogarın doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya yolunu birbirine bağlayacak olan caddede sürdürülen çalışmalar devam ediyor.


Yoğun çalışmaların sürdürüldüğü noktalardan bir tanesi olan otogarın doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya Yolundaki yol yapım işlemini yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplere kolaylıklar diledi.


İncelemeler sırasında kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, “Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Malatya Yolunu birbirine bağlayacak olan Lise Caddesindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Ekiplerimiz titiz ve planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Önceliğimiz yapılan işi sağlam ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak halkımıza hizmetin en kalitelisini sunmaktır” diye konuştu.

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