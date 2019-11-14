İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lise öğrencileri arasında kavga: 2 yaralı

Adıyaman’da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı.

Adıyaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Lisesi öğrencileri oldukları öğrenilen iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Öğrencilerin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgada Veysel Y. ile kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet G. yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.