Lise öğrencilerinden Adıyaman Üniversitesine gezi

Adıyaman'ın Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Adıyaman Üniversitesini ziyaret ederek Merkez Külliyeyi gezdi.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Künkül, Çocuk Gelişimi ve Alan Şefi Gülderen Doğanay ve 11. ile 12. sınıf öğrencilerinden oluşan grup Merkez Külliyeyi gezerek üniversite hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Üniversitesini tanımak, üniversitedeki bölüm ve programlar hakkında bilgi almak ve üniversite ortamını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyarette öğretmen ve öğrenciler, Adıyaman çarşısı, Minyaman, Adıyaman Evi Kültürel Hazineler Müzesi, Perre Antik Kenti ve Nemrut Dağı minyatürleri, Nemrut Dağı ve Karakuş Tümülüsü heykelleri, Cendere Köprüsü ana giriş kapısı gibi Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerinin temsili modellerini inceledi.

Üniversiteyi yerinde görmenin, eğitim ve öğretimin yanında sosyal imkanlarla ilgili bilgi edinmenin de kendilerine farklı bir bakış açısı kazandırdığını söyleyen ziyaretçiler, merkez külliyeyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Ziyaretin ardından Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Künkül, gerçekleştirilen gezinin kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek, geziye imkan tanımasından dolayı da başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.