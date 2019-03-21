Lise öğrencilerinden Gölbaşı MYO'ya gezi

ve 12. sınıf öğrencileri, Müdür Yardımcısı Şermin Özdemir, Rehberlik Öğretmeni Fadime Erdoğan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Gündüz ile birlikte “Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme Çalışmaları” kapsamında Gölbaşı Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Öğrencilere Gölbaşı MYO'da bulunan bölüm ve programlar ile ilgili bilgiler verilirken, derslikler, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane, okuma salonu, akademik ve idari personele ait ofisler gezdirildi.

Yüksekokul kantininde yapılan sohbetin ardından, Gölbaşı MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Yıldız, konferans salonunda öğrencilere Gölbaşı MYO hakkında seminer verdi.