Lise öğrencilerine hukuk mesleği anlatıldı

Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesinde, "Kariyer Günleri ve Meslek Tanıtımı" kapsamında hukuk mesleği tanıtımı yapıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen meslek tanıtım programına, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Hakim Enver Artan, Hakim Abdullah Avcil, Hakim Hilal Ayan, Okul Müdürü Zeynel Karataş ve okul öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Hukuk mesleğini tanıtmak amacıyla öğrencilerle düzenlenen programda bir araya gelen Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, “Hukuk mesleği dün olduğu gibi yarında varlığını koruyacaktır. Teknolojinin geliştiği bu çağda robotlar hukukçuların görevini icra edemeyeceklerdir. Toplumda üstlendiğimiz meslek gereği adil, vicdanlı ve hassas olmak zorundayız. Birbirinden farklı bir çok dava ile karşılaşabiliyoruz. Farklı etkileri olan bu davalara karşı objektif olmak zorundayız. Toplumsal yapının harcı olan adaleti sağlamak gibi bu ulvi görevin farkındayız” dedi.

Daha sonra konuşan Hakim Hilal Ayan ise, “Bayan bir hakim olarak yaptığım bu görevi iyi bir şekilde icra etmek zorundayım. Duygularımızın etkisinde kalmadan adil kararlar verdiğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu. Hakim Enver Artan ise, yargıçların bazı davalarda vicdan ile kanun arasında kaldığını ortak bir noktada kimseyi mağdur etmeden karar alabileceğini söyledi. Hakim Abdullah Avcil ise konuşmasında toplumda sayıları çok düşük düzeyde de olsa bazı suçlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirten Okul Müdürü Zeynel Karataş, “Kadim medeniyetin kurulduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Urgakina'nın, Hamurabi'nin kanunlarının işlendiği, muazzam bir İslam hukukun inşa edildiği bir medeniyetin mirasçılarıyız. Her zaman hukukçuların saygın olduğu bu kültürde öğrencilerimiz arasında kaliteli hukukçular çıkacaktır” diye konuştu.

Program öğrencilerin merak etmiş olduğu sorunların cevaplandırılması ile sona erdi.