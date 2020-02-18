Lise öğrencilerine korona virüsü anlatıldı

Adıyaman'ın Besni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine korona virüsü anlatıldı.

Bensi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda verilen seminer Besni ilçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Doktor Abdurrahman Arpacı, Ebe Sibel Yılmazkurt ve Hemşire Hanife Kalman tarafından verildi. Seminerde 160 öğrenciye hastalıkla ilgili alınması gereken tedbirlerler, kontroller ile ilgili bilgiler verilerek, uyarılarda bulunuldu.