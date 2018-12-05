Lise öğrencilerine üniversite tanıtıldı

sınıf öğrencilerine öğretim programları hakkında bilgi verildi.

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme programına okul öğretmenlerinden Hüda Korkmaz, Taner Kabuk ve Zeynep Onuk ile öğrenciler katıldı.

Üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler için üniversitemizdeki eğitim sistemi hakkında bilgiler verilirken üniversitenin bölüm ve programları tanıtıldı.

Okul öğretmenlerinden Taner Kabuk, özellikle eğitim, araştırma, barınma, beslenme ve sosyal alanlar ile ilgili olarak aldıkları bilgiler karşısında oldukça etkilendiklerini belirterek, "Üniversitemizi görünce çok şaşırdık. Bu kadar kaliteli ve güzel düşünülmüş doğa harikası bir kampüs hayal etmiyorduk. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hocamızı ve ekibini tebrik diyoruz. Öğrencilerimiz üniversite havası soludular. Sosyal imkanlara hayran kaldık. Bizleri kabul eden sizlere ve üniversitemize emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.