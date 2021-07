Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitim hayatını sürdüren lise öğrencisi şiir kitabı çıkarttı.

Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. öğrencisi Büşra Erdoğan, ‘Kalpten dile giden yol' isimli bir şiir kitabı çıkardı. Deprem dolayısı ile hala konteynır sınıflarda eğitim gören Büşra Erdoğan, kitaplarını alır almaz, tatil olmasına rağmen okuluna gelerek ilk imzayı Okul Müdürü Mustafa Çelik için attı. Edebiyat Öğretmeni Yunus Güzel'in kendisini yüreklendirdiğini, teşvik ettiğini ve kitap basım işinde çok yardımcı olduğunu belirten Büşra Erdoğan, okul yönetimi, öğretmenleri ve ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Büşra Erdoğan, "Adım adım gelip geçtiğimiz hayat denen bu yolda, her zaman bizimle olan duygularımız ve bu duyguları yaşayış biçimlerimiz vardır. Kimi zaman mutluluklar kimi zaman da ağır hüzünler. Bunlar hayatımızın her alanındadır fakat her birimiz bunları farklı şekillerde yaşarız. Kimimiz gözyaşlarıyla kimimiz de bir dert ortağıyla. Ve bizler de kalbimizden gelen bu duyguları mısra mısra dokuyarak. Çünkü bizim kalbimizden dilimize giden bu yol filizlenmiş, şiir bahçesine dönüşmüştür. Yaşadıklarımızın her biri satır satır şiir olup defterimizde can buluyor. İşte bu ilk kitabımda şiir babında ilk adımlarım olan, belki acemiliklerimin de olduğu, kendi kalemimden yazdığım bu şiirlerim siz değerli okuyucularımızı bekliyor" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Çelik ise yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde ilk kez bir öğrencinin kitap yayımladığını belirterek, bu haklı gururun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Müdür Çelik, "Öğrencimizin bu başarısı ile gurur duyuyoruz. Öğrencimizin bu becerisini keşfederek kendisine yardımcı olan Yunus Güzel öğretmenimize de teşekkür ediyorum. Öğrencimizi çok başarılı bir şair olarak görmeyi diliyoruz. Diğer öğrencilerimize de örnek olur inşallah" diye konuştu.