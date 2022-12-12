Liszkai: “Mezopotamya turları Nemrut'tan başlamalı”

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Üyesi Yazar Laszlio Liszkai, Mezopotamya turlarının Nemrut Dağı'ndan başlaması gerektiğini belirterek diğer tarihi yerlerin adeta insanlık için antik çağın kütüphanesi olduğunu söyledi.

Laszlio, “Mezopotamya turları Nemrut'tan başlamalı. Nemrut zirvesi alanı ve aynı uygarlığa bağlantılı diğer tarihi yerler adeta insanlık için antik çağın kütüphanesi gibidir. Nemrut, bir taç gibi Mezopotamya'yı tepeden izlenmektedir. Mezopotamya turlarının Nemrut'tan başlaması gerektiğini yazacağım ve önereceğim” dedi.

Dünyanın değişik ülkelerine vip turlar düzenlediklerini ifade eden Laszlio Liszkai'nin eşi Jessenszky Liszkai ise, “Buraya gelme amacımız önümüzdeki yıl Mezopotamya'ya 6 ve 12 günlük vip turlar düzenlemek. Turlarımız Nemrut'tan başlayacak” dedi.

Liszkai çifti, Nemrut'tan sonra Cendere Köprüsü ve Gerger Kanyonu'nun alternatif turizm için önemli turizm kaynağı olduğunu ve buralarda çektikleri fotoğrafları Avrupa'daki tur operatörlerine de tavsiye edeceklerini söyledi.