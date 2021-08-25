Maç sonrası bıçaklı sopalı saldırı: 4 yaralı

Adıyaman'da, halı saha maçından çıkan 4 arkadaş, bir grup şahsın sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Esentepe yolu üzerinde bulunan bir halı sahaya giderek maç yapan Y.Ş., S.İ., A.T., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, maç sonrası halı sahadan çıktı. Halı sahadan çıkan 4 arkadaş, kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup şahsın sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Meydana gelen olayda A.T., bıçak darbesi sonucu yaralanırken diğer 3 arkadaş ise sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.