Maçlara taraftarın ilgisi artıyor

Yeni Mahalle Spor Salonunda oynanan basketbol müsabakalarında özellikle taraftarların desteği anlamında büyük bir heyecanla izlendiğine dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, okul takımlarının maçlarının gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gençlerin her geçen spora olan ilgilerinin arttığına dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş, “Çocuklarımızın sosyalleşmesinde sporun önemli bir yeri olduğunu unutmamak lazım. Derslere yoğunlaşan öğrencilerimizin kendilerini mutlu eden bir branşta spor faaliyetlerine katılmaları onların genel motivasyonunu artırmanın yanı sıra sosyalleşerek kişisel gelişimlerine ve sağlıklarına da olumlu etkiler sağlamaktadır. Tribünlerde okullarının takımlarına destek olan öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu da ilimizde spor faaliyetlerinin başarısı ve sonuç göstergesidir. Ben spor yapan tüm öğrencilerimize ve onları tribünlerde yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.