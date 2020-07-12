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Madde bağımlılarının kirlettiği bölgeyi belediye temizledi

Adıyaman’da, madde bağımlılarının yuvası haline gelen eski polis özel harekat binası bahçesi ve çevresi, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Adıyaman'da, madde bağımlılarının yuvası haline gelen eski polis özel harekat binası bahçesi ve çevresi, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yan tarafında bulunan eski polis özel harekat binası bahçesi ve çevresi, madde bağımlısı şahısların alkol şişeleri ve etrafa attıkları çöplerden dolayı geçilmeyecek bir hale gelmişti. Durum üzerine Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eski polis harekat binası ve çevresinde temizlik yaparak, madde bağımlılarının geride bıraktıkları çöpler toplandı.

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