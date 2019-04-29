“Madde Bağımlılığı” masaya yatırıldı

Öğretim Üyesi Ahmet Tanhan'ın konuşmacı olarak katıldıkları “Madde Bağımlılığı” adlı konferans düzenlendi.

Üniversite Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Özöncel, bağımlılıkla mücadeleyi bir sevda haline getirdiklerini belirtti.

Özöncel: “Öncelikle bağımlılıkla mücadelede bir katolizör haline gelen Adıyaman Üniversitesi ve başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü olmak üzere temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim bir derdimiz var. Bu derdimiz kendimizle alakalı değil sadece. Geneli, hatta dünyayı ilgilendiren bir dert bu. Kanayan bir yara bu. Biz bunu yani bağımlılığı kendimize dert ettik. bağımlılıkla mücadeleyi önemsiyoruz. Sloganımız; olmazsa da olurları olmazsa olmazlara çevirmektir. İnşallah mücadelemizin karşılığını alacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Psikolog Cihat Çelik ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tanhan tarafından madde bağımlılığının kişiye ve çevreye olan olumsuz etkilerinden bahsedildi.