İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maden ocağında korkutan heyelan

Adıyaman’da bir maden ocağında şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan korku ve paniğe neden olurken, işçilerin kaldığı konteynerler kaya parçaları ve toprak ile doldu.

Adıyaman'da bir maden ocağında şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan korku ve paniğe neden olurken, işçilerin kaldığı konteynerler kaya parçaları ve toprak ile doldu.


Adıyaman-Çelikhan karayolu Koçali köyü yakınlarında bulunan bir firmaya ait maden ocağında şiddetli yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanla birlikte dağlardan kopan kaya parçaları maden ocağına yuvarlandı. Maden ocağında bulunan işçilerin kaldığı konteynerler toprak ve sularla doldu. Maddi hasarın yüksek olduğu, ölen ya da yaralananın ise olmadığı olayda büyük paniğin yaşandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.