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Maden ocağında trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman’da bir maden ocağının tünelinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Adıyaman'da bir maden ocağının tünelinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Adıyaman Çelikhan karayolu üzeri Koçali köyü yakınlarında bulunan maden ocağının tünelinde meydana geldi. Hasan Çalış (33) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon tünel içerisinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı. Kazayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

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