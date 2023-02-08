İhlas Haber Ajansı

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Madenciler enkazdan anne-baba ve 2 çocuğunu kurtardı

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde görevli olan ve deprem bölgesinde Adıyaman’da görevlendirilen madenciler, anne-baba ve 2 çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde görevli olan ve deprem bölgesinde Adıyaman'da görevlendirilen madenciler, anne-baba ve 2 çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı.


Ali Yusuf ve Simge isimli çocukların enkaz altından çıkarıldığı anlarda büyük sevinç yaşandı. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan annenin hastaneye kaldırıldığı, çocukların da hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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