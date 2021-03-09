İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Magandalar polisi harekete geçirdi

Adıyaman’da, otomobil içerisinden havaya rast gele ateş eden magandalar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, otomobil içerisinden havaya rast gele ateş eden magandalar, polis ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan mahallesi Menderes İlkokulu yakınlarında plakası tespit edilemeyen bir otomobilden etrafa rast gele ateş edildi. Yaklaşık 5-6 defa havaya ateş eden kimliği belirsiz magandalar olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta bulunan boş mermi kovanlarında incelemelerde bulundu. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve daha sonra otomobille kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.