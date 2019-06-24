Mahalle muhtarı mahallesinde yaşanılan sorunlardan şikayetçi

Malazgirt Mahallesinin uzun bir süredir hizmet alamadığını belirterek açıklamalarda bulunan Muhtar Şeyho Yılmaz, mahallece hizmet beklediklerini vurguladı.

Malazgirt Mahallesine yapılması planlanan sağlık ocağı, taziye evi ve çocuk parkı için her hangi bir yere daha bir kazık çakılmadığını verilen sözlerinde havada kaldığını belirten Muhtar Yılmaz, “Mahallemizde bulunan çocuk parkı eski Valimiz Mahmut Demirtaş tarafından kaldırılarak yerine taziye evi ve sağlık ocağı yapılacağını söyledi. Yapılması planlanan taziye evi ve sağlık ocağı Vali Mahmut Demirtaş'ın Adan Valisi olarak atanması ile durdu. Vali Demirtaş'tan sonra 3 valinin gelmesine rağmen daha boş bırakılan yere bir kazık bile çakılmadı. Üzerinden yıllar geçti, çocuk parkı gitti boş bir alan kaldı ortada, burayı da madde bağımlıları kendilerine mesken edindi. Bu alanda bulunan muhtarlığımız kulübesine de geceleri zarar verilmeye başlandı. Kulübe üzerine ağza alınmayacak sözler yazılıp, camları kırılıyor ya da yakmaya çalışıyorlar Kulübe etrafını telle çevirmek istedim ona da kimse destek vermedi. Oyun parkının olmamasına rağmen çocukların tek oynaya bildiği bu boş alana kamera istedim, dilekçe yazdım üzerinden 1 yıl geçti halen bir cevap yok. Malazgirt mahallesine bakılmıyor. Ne istediysek ya tamam dediler yapmadılar, yada cevapsız bıraktılar. Ben mahallem için ilgililerden destek bekliyorum. Bu sorunlarımıza bir çözüm bulunmasını istiyorum” diye konuştu.