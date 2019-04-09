Mahalle sakinlerinden polise yaş pasta

Adıyaman'da mahalle sakinleri 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle polislere yaş pasta sürprizi yaptı.

Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Hısnımansur Caddesi 2. Çevre Yolu üzerinde mahalle sakinleri polislere kavga var diye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerini alkışlarla karşılayan mahalle sakinleri, aldıkları yaş pastayı polislerle birlikte kesti.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle böyle bir etkinlik yaptıklarını dile getiren mahalle sakinleri, 10 Nisan Polis Bayramını kutladı.