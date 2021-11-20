İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mahalle sakinlerinden yol kapatma tepkisi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 mahalleyi birbirine bağlayan tren yolu geçidinin kapatılmasına tepki gösteren mahalleli eylem yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 mahalleyi birbirine bağlayan tren yolu geçidinin kapatılmasına tepki gösteren mahalleli eylem yaptı.


Gölbaşı ilçesinde Yeni Mahalle ile Kurugeçit Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve birçok ikametin bulunduğu Göl Caddesi üzerindeki rayların üzeri hemzemin geçit olarak kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, geçtiğimiz günlerde Tecirli köyü girişinde tren raylarından geçmeye çalışan motosiklete yük treninin çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından resmi olarak hemzemin geçidi olmayan yola kapatmaya başladı. Beton blok yaparak kaçak geçidi kapatmak isteyen görevlilere mahalle sakinleri tepki gösterdi.


Göl Caddesi'nde yaşayan mahalle sakinleri iş makinelerinin bölgeyi terk etmelerini istedi. Kurugeçit Mahallesi Muhtarı Celal Arıkçı yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı meyve ve sebze bahçelerinin bulunduğu caddenin tren yolu geçidinin kapatılmasına tepki göstererek, "Benim vatandaşımın çocuğu okula gitmek isterken nereden gelip geçecek, 1 ekmek almak için nereden geçecek, yangın olduğu zaman hastamız olduğu zaman ne yapacağız? Ne yapmamız lazım ileride hemzemin geçit var ama mesafesi uzak. Biz bu geçidin kapatılmasını istemiyoruz” dedi.


Kalabalık bir süre sonra eylemlerine son verirken, çalışmaların yapılması halinde eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.