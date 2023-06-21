Mahalle sakinlerinin moloz ve çöp tepkisi

Adıyaman'da eğimli olan alanı doldurmak için dökülen moloz ve çöpler, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Akıllı Kavşak yakınlarında bulunan Koru Park'ın eğimli olmasından dolayı düzleştirme kararı alındı. Alınan karar sonrasında dolgu ve düzleştirme çalışmalarına başlandı. Eğimi ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 Şubat depreminde yıkılan binaların molozları kamyonlarla getirilerek dökülmeye başlandı.

Kamyonlarla bina molozlarının ve çöplerin getirilip döküldüğünü söyleyen mahalle sakinleri, “Burası belediyeye ait olan Koru Parkı, 6 Şubat depreminden hemen önce burada büyük bir parkın yapılacağı düşünülüyordu. 6 Şubat depreminden hemen sonra burada konteynır kentin yapılması düşünülmeye başlandı. Arazi eğimli olduğu için belediye öncesinden dolgu malzemesiyle mevcut yeri dolduruyor. Fakat dolgu malzemesi olarak çöplük ve enkazlardan getirilen molozlar dökülüyor. Biz ilgili yerleri bu konuda defalarca uyarmamıza rağmen bir türlü cevap alamadık. Hem çevre kirletiliyor, hem de halk sağlığına zarar veriliyor. Burada molozlar dökülürken yüksek tozlar kalkıyor. Bu durumdan dolayı oldukça rahatsızız, şikayetçiyiz bu konuyla ilgili gerekli çalışmanın ve çözümün sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu.