İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahallede "elektrik kaçağı" paniği

Adıyaman’da bir elektrik direğinde kaçak olduğunu fark eden mahalleli panik yaşadı.

Adıyaman'da bir elektrik direğinde kaçak olduğunu fark eden mahalleli panik yaşadı.


Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi İzzollu Baba Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik direğinde kaçak olduğunu fark eden mahalleli polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hareket eden polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, durumu elektrik dağıtım şirketi görevlilerine bildirdi.


Olay yerine gelen firma yetkilileri,kaçağa müdahale ederek, sebebini tespit çalışması başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.