Mahir Ünal: “HDP'nin yanında CHP'de terörü savunmaya başladı”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, HDP Milletvekili Semra Güzel'in terörist ile fotoğraflarına tepki göstermeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

HDP Milletvekili Semra Güzel ile PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğrafları Türk siyasetindeki sıcaklığını koruyor.

AK Parti Adıyaman İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP'nin HDP ile ittifak yaptığına vurgu yaptı.

Danışma meclisi toplantısında Semra Güzel'in ortaya çıkan fotoğrafına değinen Mahir Ünal, “2017 yılında Adıyaman'da öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan fotoğrafları tüm Türkiye gördü. Bir şeyi doğru koyalım. Kimse dünyada terörü, silahı, şiddeti savunamaz. HDP hariç, onlar savunuyor. Şimdi HDP'nin yanında CHP'de savunmaya başladı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sordular. Dediler ki ‘Buna ne diyorsunuz? Buna bir tepkiniz olmayacak mı?' Kemal Kılıçdaroğlu, ‘O iş çözüm sürecinde olmuş' dedi. Çözüm sürecinin ne olduğunu unutanlar için hemen oradan bir ne oluşturmak istiyor? Bir dezenformasyon, manipülasyon oluşturmak istiyor. Çözüm süreci bu devletin demokrasiyi korumak için gerekli enstrümanları kullanarak, terörü sona erdirmek için attığı adımın ismidir. Devlet gerektiğinde gerekli enstrümanları kullanarak, terörü sona erdirmek için gerekli önlemleri, tedbirleri alır. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ile seçim ittifakı yapıyor mu? Yapıyor. Peki AK Parti çözüm sürecinde terörü bitirmek için Cumhurbaşkanımızın o günkü ifadesiyle, elini taşın altına koyup, ‘Gerekirse baldıran zehri içerim' dedi mi? Dedi. Peki biz terörü bitirmek için bütün riskleri aldık mı? Aldık. Silahı bıraktırmak için gerekli her şeyi yaptık mı? Yaptık” dedi.