Mahkemede sözlü saldırıya uğrayan avukatlar için açıklama yapıldı

Önceki gün Adıyaman Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davada sanığın yakınları tarafından hakimin aldığı karara tepki gösterilmiş ve mahkemede bulunan avukatlara ise sözlü saldırı yapılarak darp girişiminde bulunulmak istenilmişti. Mahkemede olay çıkarmak isteyen sanığın yakınları polis tarafından adliye binasından çıkarılmıştı. Yaşanılan olaylara tepki göstermek ve mahkemede bulunan 2 kadın hakime geçmiş olsun dileklerinde bulunulmak üzere Adıyaman Barosu tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Baro başkanlığında Avukat Hakları Komisyon Başkanı Mithat Yaşar tarafından açıklama gerçekleştirildi. Baroya bağlı avukatlarında hazır bulunduğu basın açıklamasını okuyan Mithat Yaşar, “Adıyaman 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davada tahkikat mercilerinin talebi ceza muhakemesi kanunu gereğince Adıyaman Barosu tarafından kadın bir meslektaşımız mağdur vekili olarak görevlendirilmiştir.

Mağdur vekili meslektaşımız ile o sırada yanında bulunan bir diğer kadın meslektaşımız mağdur ve sanık aileleri tarafından sözü saldırıya uğramış ve darp girişimi ile karşı karşıya kalmışlardır. Yurttaşın güven kaynağı olan avukat, böyle durumlarda kendisini korumak ve savunmak zorunda kalmakta görevini yerine getirebilmek için yardıma gereksinim duyulmaktadır. Olay sonrasında meslektaşlarımız derhal Adıyaman Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve savcılık makamlarınca gerekli gözaltı işlemleri yapılmıştır. Adıyaman Barosu olarak şikayet konusu olayın takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Gerek olay esnasında görevlerini yerine görevini gereğince ifa edip meslektaşlarımızın yanında olaya müdahale eden kolluk görevlilerine gerekse de sonrasında şikayet konusu olay ile yakından ilgilenen savcılık makamına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiç kuşku yok ki meslektaşlarımızın yerine getirdiği görev 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 1. Maddesi ve 5271 sayılı CMK ile maddeleri uyarınca bir kamusal hizmettir. Kamusal bir hizmeti yerine getirmek üzere Adıyaman Barosu eli ile görevlendirilmiş meslektaşlarımızın maruz kaldığı saldırılar öncelikle mesleğimize ve devamında kurumumuz Adıyaman Barosuna yapılmıştır. Hak arama özgürlüğünün güvencesi savunmanın temsilcisi avukatlar olarak her geçen gün çığ gibi büyüyen meslek sorunlarına karşı karşıyayız. Avukatlık mesleğinin itibarını yükseltmek sorunlarımızı üstesinden gelmek için verdiğimiz mücadeleler esasen hukukun üstünlüğü mücadelesinden bağımsız değildir. Avukatların mesleklerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve tespit edilen sorunları gidermek için var gücümüzle çalışacağız. Sorunlarımız ağır, mücadelede koşullarımız zorlu olsa da 100 binin üzerinde meslektaşlarımızla bütün bunların üstesinden gelecek örgütlü bir güce sahibiz. Maalesef avukatlık mesleğine genel bakışın bir tezahürü olan bu saldırı ne ilk nede son saldırıdır. Ancak şu herkesçe bilinmelidir ki, meslek onurumuz için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.