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Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi oldu

Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliğine Mahmut Çuhadar atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesinde 41 ilin valisi değişirken, Adıyaman Valiliğine Mahmut Çuhadar getirildi. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilirken, 2018 yılında OHAL Komisyonu üyeliğine atanan Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Valiliğine atandı.


Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Adıyaman'da görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman dediğimiz gibi makamlar geçicidir, önemli olan hoş bir seda bırakabilmektir. Adıyaman'da görev süremiz de bu kadarmış, görevimiz boyunca bize verilen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra fahri Adıyamanlı olarak hayatımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.

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